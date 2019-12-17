К арестованному активисту Петру Маркелову допустили адвоката

Адвоката Альвину Мингазову 17 декабря допустили к ее подзащитному, активисту Петру Маркелову, который отбывает 14-суточный адмнистративный арест.

Об этом Мингазова сообщила БелаПАН.

Маркелов отбывает арест в Центре изоляции правонарушителей на переулке Окрестина. 9 декабря суд Московского района Минска признал его виновным в мелком хулиганстве и неподчинении милиции и осудил на 14 суток ареста за инцидент на избирательном участке 17 ноября, в основной день голосования на выборах в Палату представителей.

Инцидент произошел в связи с тем, что Маркелов, который был доверенным лицом кандидата в депутаты Станислава Шашка, и сам Шашок возмутились результатами подсчета голосов на избирательном участке № 286 по Юго-Западному округу Минска № 99 и потребовали пересчета.

Во время разбирательства с членами избирательной комиссии Маркелов вел видеотрансляцию в «Фейсбуке». Представители комиссии вызвали милицию. Маркелова задержали и отпустили после составления протокола до суда.

Адвокат пыталась встретиться с Маркеловым ежедневно, начиная с 13 декабря. В ЦИП ей сообщали, что все комнаты для встреч заняты.