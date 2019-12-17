Вблизи места столкновения протестующих и правоохранителей в Киеве погиб человек

Предварительно, участник митинга скончался от острого коронального синдрома, однако в Нацполиции сообщают, что смерть произошла в нескольких кварталах от места акции протеста.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

«Сегодня на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врача, но в карете "скорой" мужчина скончался», — сказано в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Тем временем, экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил в своем телеграм-канале, что скончался митингующий, избитый правоохранителями.

«Как сообщают источники из "Нацкорпуса", один из протестующих, избитый правоохранителями, умер. Проверяем информацию и устанавливаем имя и фамилию вероятного погибшего», — написал Мосийчук.

Сегодня под зданием Верховной Рады произошли стокновения митингующих с полицией, также правоохранители снесли палатку протестующих.