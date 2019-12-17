Ученые создали сверхточное фото центра Млечного Пути и удивились

Новое изображение размером 1,5 Гб опровергло мнение о непрерывном звездообразовании в галактике.

Ученые создали наиболее детальное изображение центра галактики Млечный путь. Снимок удалось сделать благодаря инфракрасной камере HAWK-I. Полученное изображение четко демонстрирует центральную часть нашей галактики сквозь облака звездной пыли. Результат их работы показали на видео на официальном ютьюб-канале European Southern Observatory (ESO).

Благодаря этому изображению, ученые узнали, что звездообразование в центре галактики не было непрерывным, как считалось до сих пор. Оказалось, что вспышка звездообразования, произошедшая около миллиарда лет назад, «породила» множество звезд. Их общая масса, вероятно, достигла нескольких десятков миллионов Солнц.