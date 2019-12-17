Украинец устроил стрельбу из-за зарплаты в Польше

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Полиция задержала 44-летнего гражданина Украины за вооруженное нападение на работодателя. Иностранцу грозит три года тюрьмы.

Инцидент произошел на территории одной из фирм в Пястуве, владельцем которой является поляк, сообщает Polskie Radio.

Согласно информации следователей, в день, когда произошел этот случай, поляк уволил украинца с работы. Через несколько минут он вернулся к работодателю и, угрожая оружием, требовал денег. Во время драки поляк получил удар в лицо, упал на пол, прозвучали три выстрела. Владельцу фирмы удалось сбежать и сообщить в полицию.

Гражданина Украины временно арестовали на три месяца.
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Тэги: Украина-Польша вооруженное