Украинец устроил стрельбу из-за зарплаты в Польше

Полиция задержала 44-летнего гражданина Украины за вооруженное нападение на работодателя. Иностранцу грозит три года тюрьмы.

Инцидент произошел на территории одной из фирм в Пястуве, владельцем которой является поляк, сообщает Polskie Radio .

Согласно информации следователей, в день, когда произошел этот случай, поляк уволил украинца с работы. Через несколько минут он вернулся к работодателю и, угрожая оружием, требовал денег. Во время драки поляк получил удар в лицо, упал на пол, прозвучали три выстрела. Владельцу фирмы удалось сбежать и сообщить в полицию.

Гражданина Украины временно арестовали на три месяца.