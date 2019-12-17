Канопацкая подала жалобу в суд из-за досрочного прекращения полномочий парламента

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая подала жалобу в Верховный суд на Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов из-за досрочного прекращения полномочий парламента.

Жалоба была подана 13 декабря, сообщила политик БелаПАН.

В тексте документа, который Канопацкая разместила в социальных сетях, она просит суд признать незаконным постановление ЦИК № 71 от 22 ноября о проведении 6 декабря первой сессии Палаты представителей седьмого созыва, а также обязать ЦИК отменить это постановление.

Экс-депутат считает постановление незаконным, поскольку согласно статье 93 Конституции срок полномочий парламента составляет четыре года. По подсчетам Канопацкой, полномочия шестого созыва Палаты представителей должны были истечь только 11 октября 2020 года. При этом, по ее мнению, законные основания для досрочного прекращения полномочий Палаты представителей отсутствовали.

Как считает Канопацкая, произошедшее лишает новый созыв Палаты представителей легитимности, а значит, и принимаемые им законодательные изменения.

«Сокращение решением руководства Центральной избирательной комиссии императивно установленного Основным законом страны срока полномочий Палаты представителей 6-го созыва делегитимизирует не только ее новый состав, но и делает незаконными предстоящие к рассмотрению и принятию этим составом изменения в Конституцию Республики Беларусь и иные законодательные акты», — написала депутат в социальных сетях.

Она отмечает, что «не испытывает иллюзий» относительно результатов рассмотрения жалобы. Также политик намерена направить жалобу на руководство ЦИК в Генеральную прокуратуру в ближайшее время.