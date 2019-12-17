Аршавин поддержал присоединение к чемпионату России клубов из Беларуси

/ Спорт
Просмотров: 236

Бывший форвард «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин порассуждал о создании объединенного чемпионата с участием клубов из России, Беларуси, Азербайджана и Казахстана.

«Играя за "Кайрат", я понимал проблемы этого клуба. Ему нужно место и возможность зарабатывать деньги. В чемпионате Казахстана это сделать малореально, потому что телетрансляции стоят около нуля. На билетах тоже не заработать, даже если придет половина стадиона.

Маленьким странам объединение нужно. Можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Беларуси, Азербайджана и Казахстана. Каждая страна будет вливать деньги в свою команду. Плюс прибавится количество зрителей. Когда туда будет приезжать сильная команда, на стадионе будет аншлаг.

20 команд многовато, надо начать с 18. 12 клубов из России и по 2 из других стран. Можно вернуться к формату СССР. В высшей лиге 18 команд. Затем 2 дивизиона по 18-20 смешанных команд. Их бы поделил на "Восток" и "Запад". Вторые лиги распределил бы по региональному принципу. Допустим, на юге больше команд из Казахстана. На западе больше белорусских клубов», — цитирует Аршавина Sportbox.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия российский футбол РПЛ Персона: Андрей Аршавин Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

МЗКТ может стать жертвой «углубленной интеграции»

МЗКТ может стать жертвой «углубленной интеграции»

Год после «ультиматума Медведева». Лукашенко упирается, но…

Год после «ультиматума Медведева». Лукашенко упирается, но…

Лукашенко попал в кремлевскую ловушку

Лукашенко попал в кремлевскую ловушку

Кремль навязывает Лукашенко «большую сделку» с двойным дном

Кремль навязывает Лукашенко «большую сделку» с двойным дном