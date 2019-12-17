Аршавин поддержал присоединение к чемпионату России клубов из Беларуси

Бывший форвард «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин порассуждал о создании объединенного чемпионата с участием клубов из России, Беларуси, Азербайджана и Казахстана.

«Играя за "Кайрат", я понимал проблемы этого клуба. Ему нужно место и возможность зарабатывать деньги. В чемпионате Казахстана это сделать малореально, потому что телетрансляции стоят около нуля. На билетах тоже не заработать, даже если придет половина стадиона.

Маленьким странам объединение нужно. Можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Беларуси, Азербайджана и Казахстана. Каждая страна будет вливать деньги в свою команду. Плюс прибавится количество зрителей. Когда туда будет приезжать сильная команда, на стадионе будет аншлаг.