Минское «Динамо» проиграло седьмой раз подряд

/ Спорт
Просмотров: 39

Динамовцы отыгрались в домашнем матче с «Локомотивом» со счета 0:2, но уступили в овертайме — 2:3.

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла на «Минск-Арене», на ней присутствовало 8532 зрителя.

Первыми забили гости: на 13-й минуте это сделал Кудрявцев, на 30-й Каюмов увеличил отрыв. Минчане смогли отыграться в третьем периоде: Андрей Костицын отличился на 54-й минуте, Китаров — на 57-й. Итоговый результат установил Марков.

Минские динамовцы занимают 23-е место в КХЛ, опережая на одно очко идущих последними рижан.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ ХК Локомотив Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть