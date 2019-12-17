Минское «Динамо» проиграло седьмой раз подряд

Динамовцы отыгрались в домашнем матче с «Локомотивом» со счета 0:2, но уступили в овертайме — 2:3.

Игра регулярного чемпионата КХЛ прошла на «Минск-Арене», на ней присутствовало 8532 зрителя.

Первыми забили гости: на 13-й минуте это сделал Кудрявцев, на 30-й Каюмов увеличил отрыв. Минчане смогли отыграться в третьем периоде: Андрей Костицын отличился на 54-й минуте, Китаров — на 57-й. Итоговый результат установил Марков.

Минские динамовцы занимают 23-е место в КХЛ, опережая на одно очко идущих последними рижан.