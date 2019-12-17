Правительство утвердит план действий по созданию условий для развития экономики

Правительство Беларуси утвердит отдельный план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики, сообщил премьер-министр Сергей Румас на заседании президиума Совета министров.

«От правительства требуется выстроить поквартальную матрицу персонифицированных задач на 2020 год, мобилизующих всю вертикаль власти на достижение конкретных результатов, а также — новация этого года — утвердить план действий по созданию условий для развития экономики на среднесрочный период. Министерством экономики разработан соответствующий проект постановления правительства», — приводит слова Румаса пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра, традиционная экономика практически исчерпала свои резервы роста, а дальнейшее развитие возможно только при создании новых производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов. В матрице эта задача определена только на региональном уровне, поэтому Румас предложил также обозначить такие задачи для отраслей и руководителей, отвечающих за их развитие.

План действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики разработан Министерством экономики совместно с Нацбанком. Как пояснил Румас, этот план представляет собой «перечень мероприятий системного характера, направленных на создание условий для поступательного развития экономики на среднесрочном горизонте».