В ряде домов Заводского района в среду не будет горячей воды и отопления

/ Общество
Просмотров: 78

Работы по монтажу тепловой сети пройдут 18 декабря до 18 часов.

«В связи с производством работ по монтажу вновь построенной тепловой сети на объекте торгового назначения на пересечении улиц Голодеда и Краснослободской 18 декабря с 8:00 до 18:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление у некоторых потребителей», — сообщили в «Минскэнерго».

Это коснется жителей многих домов на улицах Уборевича, Голодеда, Ташкентской, Старобинской. Отопления также не будет в некоторых школах и детских садах, магазинах и других предприятиях.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Заводской район Минскэнерго отопление горячая вода Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Отопительный сезон в Минске завершен. Похолодания не обещают

Отопительный сезон в Минске завершен. Похолодания не обещают

Отопительный сезон-2018. Отключат ли батареи, если потеплеет?

Отопительный сезон-2018. Отключат ли батареи, если потеплеет?

«Это невыносимо». Лидчане месяц живут без горячей воды

«Это невыносимо». Лидчане месяц живут без горячей воды

Власти Заводского района не знают, что происходит на их территории?

Власти Заводского района не знают, что происходит на их территории?