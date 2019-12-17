В ряде домов Заводского района в среду не будет горячей воды и отопления

Работы по монтажу тепловой сети пройдут 18 декабря до 18 часов.

«В связи с производством работ по монтажу вновь построенной тепловой сети на объекте торгового назначения на пересечении улиц Голодеда и Краснослободской 18 декабря с 8:00 до 18:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление у некоторых потребителей», — сообщили в «Минскэнерго».

Это коснется жителей многих домов на улицах Уборевича, Голодеда, Ташкентской, Старобинской. Отопления также не будет в некоторых школах и детских садах, магазинах и других предприятиях.