Нацполиция опровергла несоответствие экспертиз в деле Шеремета

Полиция опровергла информацию «Слідство.Інфо» о разногласиях в выводах экспертиз, проведенных по делу об убийстве Павла Шеремета.

В сообщении Нацполиции указано, что информация о противоречивости выводов британского эксперта Ивана Бирча не соответствует действительности. В частности, речь идет об идентификации трех женских фигур, зафиксированных камерами наблюдения в районе взрыва авто Шеремета.

В полиции признали, что Бирч еще до проведения экспертизы предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же человеком. Это предположение он сделал на основе анализа ограниченного фрагмента видео, которое ему предоставили для определения пригодности видео для исследования.

«Однако когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы», — рассказали в полиции.

Напомним, по данным «Слідство.Інфо», выводы экспертизы по делу Шеремета противоречат друг другу. В частности, британский специалист Бирч установил, что женщина, проводившая разведку в районе взрыва, женщина, которая подложила бомбу под машину, и женщина, которая, возможно, подорвала машину — с существенной вероятностью — один и тот же человек.

12 декабря 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко. По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.