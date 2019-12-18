На среду объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать теплая воздушная масса.
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики. В первой половине дня практически во всех районах сгустится туман. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня по Витебщине порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+11°С.
В столице осадков не прогнозируется. В первой половине дня сгустится туман. Температура воздуха в течение суток:
- утром +3..+5°С;
- днем +5..+7°С;
- вечером +5..+7°С.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
В туман рекомендуется в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.