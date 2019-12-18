На среду объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать теплая воздушная масса.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики. В первой половине дня практически во всех районах сгустится туман. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня по Витебщине порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +5..+11°С.

В столице осадков не прогнозируется. В первой половине дня сгустится туман. Температура воздуха в течение суток:

утром +3..+5°С;

днем +5..+7°С;

вечером +5..+7°С.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

В туман рекомендуется в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.