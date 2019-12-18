Вудкрофт о матче с «Локомотивом»: из-за смерти Цыплакова все ребята играли с тяжелым сердцем.
«Сегодня очень эмоциональный день для меня лично, для тренеров и для команды», — заявил главный тренер хоккейного клуба «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт, комментируя свое состояние после похорон известного белорусского хоккеиста Владимира Цыплакова.
Через несколько часов после церемонии «Динамо» провело очередной матч чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Белорусский клуб уступил в овертайме — 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).
«Я не знал, как эти новости повлияют на команду. Было понятно, что все ребята будут играть с тяжелым сердцем. Но мы хотели, чтобы они сегодня сыграли хороший матч в память о Владимире. Может, у нас не получилось показать результат, но мне понравилось, как команда сегодня боролась, сражалась до последнего и показала характер. Думаю, в этом смысле мы смогли почтить память Владимира», — сказал Вудкрофт.
Канадец и Цыплаков в сезоне-1992/93 выступали за американский клуб «Индианаполис». Оба родились в 1969 году. Цыплаков ушел из жизни 14 декабря, похоронен 17 декабря на Восточном (Московском) кладбище Минска. Причина смерти пока не называется. В хоккейных кругах неофициально говорят о сопутствовавших трагических обстоятельствах.
Поражение от «Локомотива» увеличило безвыигрышную серию «Динамо» до семи матчей. Эта игра заняла предпоследнее место по посещаемости в нынешнем сезоне на «Минск-Арене».
«Горжусь своими парнями, которые смогли отыграть две шайбы, жаль, что не забросили в овертайме. Поскольку я по-прежнему ненавижу проигрывать, стакан для меня наполовину пуст, очко мы сегодня потеряли», — заявил Вудкрофт. Причину снижения интереса болельщиков он объяснить не смог.
18 декабря «Динамо» примет «Сочи». Для более эффективной подготовки к спаренным матчам руководство клуба решило заселить команду в гостиницу. «Эти игры очень важны для нас. Мы знаем, что игроки будут есть и когда отдыхать», — сказал тренер.
После 37 матчей «Динамо» с 28 очками занимает предпоследнее 11-е место в таблице Западной конференции (6 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 18 поражений в основное время, 5 — в овертайме, 5 — по буллитам, разница шайб 85-130). Отставание от зоны плей-офф составляет 14 очков.
Бомбардиры (гол+пас): Тему Пулккинен — 25 (17+8), Андрей Костицын — 21 (9+12), Райан Спунер — 17 (5+12), Дрю Шор — 17 (3+14), Франсис Паре — 16 (9+7), Шейн Принс — 16 (6+10).