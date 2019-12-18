Вудкрофт о матче с «Локомотивом»: из-за смерти Цыплакова все ребята играли с тяжелым сердцем.

«Сегодня очень эмоциональный день для меня лично, для тренеров и для команды», — заявил главный тренер хоккейного клуба «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт, комментируя свое состояние после похорон известного белорусского хоккеиста Владимира Цыплакова.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Через несколько часов после церемонии «Динамо» провело очередной матч чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Белорусский клуб уступил в овертайме — 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1).

«Я не знал, как эти новости повлияют на команду. Было понятно, что все ребята будут играть с тяжелым сердцем. Но мы хотели, чтобы они сегодня сыграли хороший матч в память о Владимире. Может, у нас не получилось показать результат, но мне понравилось, как команда сегодня боролась, сражалась до последнего и показала характер. Думаю, в этом смысле мы смогли почтить память Владимира», — сказал Вудкрофт.

Канадец и Цыплаков в сезоне-1992/93 выступали за американский клуб «Индианаполис». Оба родились в 1969 году. Цыплаков ушел из жизни 14 декабря, похоронен 17 декабря на Восточном (Московском) кладбище Минска. Причина смерти пока не называется. В хоккейных кругах неофициально говорят о сопутствовавших трагических обстоятельствах.

Поражение от «Локомотива» увеличило безвыигрышную серию «Динамо» до семи матчей. Эта игра заняла предпоследнее место по посещаемости в нынешнем сезоне на «Минск-Арене».

«Горжусь своими парнями, которые смогли отыграть две шайбы, жаль, что не забросили в овертайме. Поскольку я по-прежнему ненавижу проигрывать, стакан для меня наполовину пуст, очко мы сегодня потеряли», — заявил Вудкрофт. Причину снижения интереса болельщиков он объяснить не смог.

18 декабря «Динамо» примет «Сочи». Для более эффективной подготовки к спаренным матчам руководство клуба решило заселить команду в гостиницу. «Эти игры очень важны для нас. Мы знаем, что игроки будут есть и когда отдыхать», — сказал тренер.

После 37 матчей «Динамо» с 28 очками занимает предпоследнее 11-е место в таблице Западной конференции (6 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 18 поражений в основное время, 5 — в овертайме, 5 — по буллитам, разница шайб 85-130). Отставание от зоны плей-офф составляет 14 очков.

Бомбардиры (гол+пас): Тему Пулккинен — 25 (17+8), Андрей Костицын — 21 (9+12), Райан Спунер — 17 (5+12), Дрю Шор — 17 (3+14), Франсис Паре — 16 (9+7), Шейн Принс — 16 (6+10).