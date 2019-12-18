Жителей Заводского района сегодня оставят без горячей воды

Многие жители Заводского района столицы сегодня останутся без горячей воды. Об этом сообщили в «Минскэнерго».

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Как отмечается, такая мера связана с тем, что предприятием будут проводиться работы по монтажу вновь построенной тепловой сети на торговом объекте на перекрестке улиц Голодеда и Краснослободской.

По информации «Минскэнерго», завершить наладку планируется до шести часов вечера, в связи с чем до этого времени и «будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление у потребителей».