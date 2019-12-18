Как Россия будет компенсировать Беларуси налоговый маневр

Белорусская и российская стороны достигли договоренности по схеме компенсации за налоговый маневр.

Это будет сделано путем введения обратного акциза для белорусских НПЗ, утверждают источники РБК . Сумма субсидий может составить до 1,5 млрд долларов.

В ходе переговоров белорусская сторона отмечала, что из-за маневра в 2019-2024 годах потеряет около 11 млрд долларов. Ранее, напомним, Беларусь приобретала у России «черное золото», не выплачивая пошлины в российский бюджет, а в последние годы получила возможность не возвращать и пошлины на нефтепродукты, полученные из этой нефти.

Как пояснил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов, после приведения налоговых систем двух стран к единообразию для белорусских и российских предприятий будут введены единые правила, в том числе и отрицательный акциз.

20 декабря в Санкт-Петербурге президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут очередную встречу по этой теме.