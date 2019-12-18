Как Россия будет компенсировать Беларуси налоговый маневр

/ Экономика
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Белорусская и российская стороны достигли договоренности по схеме компенсации за налоговый маневр.

Это будет сделано путем введения обратного акциза для белорусских НПЗ, утверждают источники РБК. Сумма субсидий может составить до 1,5 млрд долларов.

В ходе переговоров белорусская сторона отмечала, что из-за маневра в 2019-2024 годах потеряет около 11 млрд долларов. Ранее, напомним, Беларусь приобретала у России «черное золото», не выплачивая пошлины в российский бюджет, а в последние годы получила возможность не возвращать и пошлины на нефтепродукты, полученные из этой нефти.

Как пояснил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов, после приведения налоговых систем двух стран к единообразию для белорусских и российских предприятий будут введены единые правила, в том числе и отрицательный акциз.

20 декабря в Санкт-Петербурге президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут очередную встречу по этой теме.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: налоговый маневр нефть Беларусь-Россия Союзное государство

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