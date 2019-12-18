В Беларуси продолжают обновляться рекорды тепла

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Второй день подряд в Беларуси обновляются температурные рекорды.

17 декабря переписаны максимумы на всех метеостанциях в Гомельской области, на большинстве — в Брестской, на двух — в Минской, на трех — в Могилевской, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В отдельных городах температуры превысила 10-градусную отметку. Теплее всего было в Брагине — 10,8 градуса выше нуля (прежний рекорд дня — 7,7 в 2011 году). Второе место разделили Брест и Житковичи — 10,4. В Житковичах перекрыт максимум 30-летней давности (6,6 градуса). В Бресте рекорд, который одновременно является таковым для всей страны, устоял (11 градусов также в 1989 году).


На среду объявлен оранжевый уровень опасности

Самый старый экстремум побит в Славгороде — 6,2 градуса против 6 в 1972 году. Меньше всего продержался рекорд в Гомеле — 8,5 против 7,7 в 2017 году.

Среди городов, где обновились максимумы, холоднее всего было в Столбцах — 5,2 градуса выше нуля (4,8 в 1989 году).

В Минске было 4,5 градуса при прогнозе 4-6 и рекорде дня 5,1 (в 1972 году). Рекорд в столице может быть побит 18 декабря: ожидается 5-7 градусов тепла при максимуме 30-летней давности 5,4.

16 декабря пали рекорды на всех метеостанциях в Гомельской области и на одной — в Брестской (максимум — 8,7 — в Брагине и Житковичах).

В нынешнем декабре рекорды тепла обновлялись также 9-го (в Брагине — 9,1 градуса), 11-го и 12-го числа (оба раза в Мстиславле Могилевской области, где наблюдения ведутся всего 11 лет, поэтому зафиксированные температуры — 2,6 и 1,7 градуса выше нуля — оказались рекордными).

В ноябре экстремумы тепла обновлялись семь дней (4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 13-го, 14-го, 29-го), в октябре — 13 (с 13-го по 16-е и с 19-го по 27-е).
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Тэги: погода температурный рекорд

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