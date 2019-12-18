Министр Орешкин не уверен, что 20 декабря Москва и Минск закроют все нерешенные вопросы

Углубленная интеграция с Беларусью идет по принципу «два государства — одна экономика», заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на встрече с членами Совета Федерации Федерального собрания РФ — верхней палаты российского парламента.

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«Последние несколько месяцев прошли под знаком нашей работы с нашими белорусскими партнерами. По поручению президента и председателя правительства занимаюсь подготовкой программы экономической интеграции, — отметил Орешкин, который возглавляет российскую часть рабочей группы по вопросам интеграции. — У нас подготовлена 31 дорожная карта. У нас прямо вот такой список документов (показал руками толщину. — БелаПАН.) сейчас с конкретными мероприятиями по ключевым сферам, которые будут приближать нас, мы так принцип называем «два государства — одна экономика».

«То есть сглаживание всех различий в регулировании, в использовании различных информационных систем, маркировка, ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система. — БелаПАН.). Много-много таких вопросов, которые мы стараемся свести, для того чтобы здесь дальше у нас развитие проходило на единой платформе, для того чтобы и человек, и компания, созданы они в России или в Беларуси, чувствовали себя одинаково и имели одинаковые возможности», — заявил Орешкин.

«Именно над этим сейчас работаем, — подчеркнул чиновник. — Очень мы серьезно продвинулись. Определенное количество несогласованных вопросов остается. У нас переговоры сначала премьер вел порядка семи часов, вот у нас было такое большое мероприятие (6 декабря переговоры глав правительств Дмитрия Медведева и Сергея Румаса в Сочи. — БелаПАН.). Президент больше пяти часов провел в переговорах с Александром Григорьевичем (там же на следующий день. — БелаПАН.). Постепенно продвигаемся».

«В пятницу (20 декабря в Санкт-Петербурге. — БелаПАН.) будет очередная встреча двух президентов. Мне кажется, еще один шаг вперед мы можем сделать», — заявил Орешкин.

Видеозапись встречи с министром, состоявшейся 17 декабря, размещена на сайте Совета Федерации.

10 и 13 декабря Александр Лукашенко заявил, что после 20 декабря могут понадобиться еще встречи с Путиным для решения неурегулированных вопросов.