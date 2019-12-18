Еще одна пьяная дама села за руль, взяв с собой маленького ребенка

Экипаж дорожно-патрульной службы ГАИ Гомельского района задержал 25-летнюю гомельчанку, которая управляла машиной в нетрезвом виде.

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Как сообщается, в милицию поступил сигнал, что по дороге к областному центру едет «Рено», за рулем которого может находиться пьяный водитель.

Остановив указанный автомобиль (на переднем сидении находился годовалый ребенок) на пятом километре дороги Центролит — Урицкое — Уваровичи, инспекторы сразу поняли, что девушка находится в нетрезвом виде.

«Она рассказала, что дома выпила пива и поехала забирать друзей. А так как ребенка оставить было не с кем, взяла его с собой. Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила более двух промилле», — отметили в УГАИ Гомельской области.

В отношении водителя открыто административное производство. Машина помещена на охраняемую стоянку.

На днях сообщалось, что 33-летняя жительница деревни Большевик (Минский район) отвезла в конце минувшей недели рано утром своего пятилетнего ребенка в детский сад. Возвращаясь домой, она задела своей «Тойотой» припаркованный «Рено».

Заподозрив нарушительницу в употреблении спиртного, экипаж ДПС, прибывший на место ДТП, доставил ее для медосвидетельствования. Экспертиза показала: «концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле».

Как ранее писали Naviny.by, на территории Могилевской области проводится спецмероприятие по борьбе с пьяными водителями.

Напомним, в Беларуси участник дорожного движения считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя.