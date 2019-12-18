В Минске задержан Павел Северинец

В Минске утром 18 декабря задержан сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«Он вышел из дома, потом позвонил, что его берут, и несколько раз повторил, что его задерживает ОМОН», — сообщила БелаПАН его жена Ольга.

Ольга Северинец предполагает, что политика могли задержать, чтобы не позволить ему участвовать в акциях, которые оппозиция запланировала на 20 и 21 декабря. Куда увезли политика, она пока не знает.

Накануне, 17 декабря, представители оппозиции уведомили Мингорисполком о предстоящих 20 и 21 декабря уличных акциях против интеграции с Россией.

Уведомление городским властям передали Северинец, а также председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов и представитель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы» Ян Гриб. В уведомлении указаны время начала и сценарии протестных акций.

О том, что 20 декабря в центре Минска планируется очередная акция против интеграции с РФ, заявили на пресс-конференции 16 декабря представители гражданской кампании «Абаронім незалежнасць».

В оргкомитет акции входят представители 15 политических партий, общественных объединений и движений. Было заявлено, что после митинга на Октябрьской площади планируется шествие по центру города и в завершение акции — живая цепь.

Организаторы также сообщили, что у них есть план «Б», если доступ к Октябрьской площади будет ограничен. 21 декабря там же, на площади, планируется митинг.

Провести в столице уличную акцию 20 декабря планируют и сторонники интеграции с Россией. Как сообщил БелаПАН на прошлой неделе экс-депутат Палаты представителей Валерий Драко, они направили в Администрацию президента обращение с просьбой разрешить митинг в том же месте, где намерены собраться противники интеграции. Если администрация не даст разрешения, акция проводиться не будет, добавил Драко.