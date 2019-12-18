Неофициально: в Москве проходят обыски у приближенного к Лукашенко олигарха

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Утром в среду, 18 декабря, силовики заявились в Хамовниках в квартиру российского миллиардера, самого приближенного к Александру Лукашенко олигарха Михаила Гуцериева.

Фото Екатеринs Кузьминой (РБК)

Также следователи одновременно пришли в офисы десяти компаний, связанных с Гуцериевым. Как сообщает телеграм-канал Mash, «обыски связаны с контрабандой нефти».

Отмечается, что речь может идти о 130 тыс. тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Следствие считает, что контрабанда горючего производилась через компании миллиардера. Поставки происходили в Турцию и страны ЕС. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.

В то же время, представитель принадлежащей олигарху группы «Сафмар» сообщил РБК, что информация об обысках «не соответствует действительности».
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Тэги: российский олигарх Сафмар контрабанда нефти Персона: Михаил Гуцериев Александр Лукашенко Город: Москва

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