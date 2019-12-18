Биржа: все основные валюты выросли на торгах 18 декабря

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом всех основных иностранных валют.

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Свои сессии они закончили следующим образом:

доллар: 2,1062 белорусского рубля (+0,0025 пункта);

евро: 2,3449 белорусского рубля (+0,0009 пункта);

российский рубль: 3,3644 белорусского рубля за 100 российских (+0,0015 пункта).

Ранеее сообщалось, что жители Беларуси продолжают оставаться чистыми продавцами иностранной валюты. Так, за одиннадцать месяцев физические лица продали наличной и безналичной иностранной валюты на 8 млрд 877,1 млн долларов, а купили — на 8 млрд 236,3 млн долларов (в эквиваленте).

По сообщению Нацбанка, на 1 декабря ЗВР Беларуси составили 9 млрд 158,9 млн долларов, снизившись за ноябрь на 34,9 млн, или на 0,4%.