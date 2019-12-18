В Минске проходит первая после саммита в Париже встреча по урегулированию ситуации на востоке Украины

В Минске 18 декабря проходит первый после «нормандского саммита» в Париже раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Как сообщает в «Твиттере» МИД Беларуси, переговоры в «Президент-отеле» традиционно проходят в закрытом для СМИ режиме.

14 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» заявил, что на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) 18 декабря в Минске должна быть названа дата прекращения огня на Донбассе, согласованы новые участки разведения сил и уточнены списки для обмена удерживаемых лиц.

Поручение об этом было дано в коммюнике по итогам встречи в «нормандском формате», которая состоялась 9 декабря в Париже. В ней приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимира Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

Также 18 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил результаты деятельности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе под руководством спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Переговоры прошли по случаю завершения Сайдиком своей миссии на этой должности. Преемницей Сайдика станет швейцарский дипломат Хайди Грау.

При этом Макей отметил «недопустимость злоупотребления доброй волей белорусской стороны и совершения участниками заседаний в Минске любых провокационных действий, осуществляемых в обход договоренностей в рамках ТКГ».

15 декабря в Минске прошла неформальная встреча представителей не контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии «Альтернатива для Германии», члена ПАСЕ Ульриха Эме.

16 декабря МИД Украины решительно осудил «попытки любых контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины».

18 декабря МИД Германии сообщил БелаПАН, что немецкая сторона не оказывала содействия встрече депутата бундестага Ульриха Эме с представителями ОРДЛО и не знала о целях его поездки.

Читайте также: