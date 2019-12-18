В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Представители Беларуси и России продолжают двусторонние переговоры по оставшимся нерешенным вопросам (так называемым «дорожным картам»).

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Такую информацию в ходе сегодняшнего брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также рассказал о предстоящей 20 декабря встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

По его словам, передает ФАН , встреча пройдет в рабочем формате. Песков подчеркнул, что ответственные лица с одной и другой стороны работают «во исполнение тех поручений», которые президенты обозначили по итогам предыдущей встречи в Сочи.

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