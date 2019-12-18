В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

/ Политика
Просмотров: 316

Представители Беларуси и России продолжают двусторонние переговоры по оставшимся нерешенным вопросам (так называемым «дорожным картам»).

Фото pixabay.com

Такую информацию в ходе сегодняшнего брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также рассказал о предстоящей 20 декабря встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

По его словам, передает ФАН, встреча пройдет в рабочем формате. Песков подчеркнул, что ответственные лица с одной и другой стороны работают «во исполнение тех поручений», которые президенты обозначили по итогам предыдущей встречи в Сочи.

 

Читайте также:

Сюжет: Углубленная интеграция
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Песков Александр Лукашенко Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

МЗКТ может стать жертвой «углубленной интеграции»

МЗКТ может стать жертвой «углубленной интеграции»

Год после «ультиматума Медведева». Лукашенко упирается, но…

Год после «ультиматума Медведева». Лукашенко упирается, но…

Лукашенко попал в кремлевскую ловушку

Лукашенко попал в кремлевскую ловушку

Кремль навязывает Лукашенко «большую сделку» с двойным дном

Кремль навязывает Лукашенко «большую сделку» с двойным дном