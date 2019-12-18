В Минске задержали противника интеграции с Россией Максима Винярского

О своем задержании координатор кампании «Европейская Беларусь» успел сообщить «Радыё Свабода».

«Меня везут в какое-то РУВД, не говорят, в какое», — сказал он, после чего связь с ним оборвалась.

Утром на выходе из дома также был задержан сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Где он находится, пока неизвестно. Жена Северинца Ольга предполагает, что его могли задержать, чтобы не позволить ему участвовать в акциях, которые оппозиция запланировала на 20 и 21 декабря.

Акции против так называемой углубленной интеграции с РФ состоялись в Минске 7 и 8 декабря. Именно Северинец был инициатором митингов, которые прошли в эти дни на Октябрьской площади, и последующих шествий по центру города. Представители оппозиции уведомили Мингорисполком о предстоящих 20 и 21 декабря уличных акциях против интеграции с Россией.