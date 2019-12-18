«Мы — единый народ». Оппозиция обратилась к силовикам

Оргкомитет кампании «Абаронім незалежнасць» призвал сотрудников милиции, армии и спецслужб Беларуси не применять насилие в отношении участников мирных протестов против интеграции с Россией.

Соответствующие обращения оргкомитет направил в МВД, Минобороны и КГБ, сообщает TUT.by .

В обращении оргкомитет напоминает, что сотрудники силовых ведомств принимали присягу на верность народу Беларуси и клялись защищать независимость и территориальную целостность Республики Беларусь.

«Мы верим, что для вас это были не пустые слова, поэтому обращаемся к вам, чтобы клятва была вами выполнена. Мы обращаемся за тем, чтобы вы не запятнали свою служебную честь и гражданское достоинство лжесвидетельством, фальсификациями и другими репрессивными, преступными действиями, — говорится в обращении. — За нашими спинами Владимир Путин и Александр Лукашенко ведут переговоры об "углубленной интеграции", которая может закончиться поглощением белорусского государства Российской Федерацией».

Оргкомитет считает, что «аннексия» белорусского государства означает, что белорусских силовиков Кремль частично уволит, «заставит бороться с белорусскими патриотами», направит служить в Сибирь, на Дальний Восток, а также «погибать, "исчезать" за имперские интересы РФ на Донбассе, в Сирии и других регионах мира».

Оппозиция призывает силовиков во время акций протеста против интеграции не разгонять мирных граждан, не задерживать их, не участвовать в провокациях против манифестантов, не мешать своим соотечественникам реализовывать свои конституционные права.

«Помните, что мы — единый народ, другой Родины, кроме Беларуси, у нас нет, — говорится в обращении оппозиции к силовикам».