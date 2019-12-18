Северинцу дали 15 суток и отпустили

Суд Советского района Минска 18 декабря приговорил сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца к административному аресту на 15 суток за участие в акциях протеста против интеграции с Россией, но вскоре после судебного заседания политик был отпущен на свободу.

Как рассказал Северинец корреспонденту БелаПАН , около 11:20 его около дома задержали сотрудники ОМОН. Милиционеры отвезли его в Советское РУВД столицы. В отношении политика составили два протокола по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (повторное нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия) за участие в протестных акциях 7 и 8 декабря.

«После этого у меня отобрали вещи и отвезли в суд Советского района, — сказал он. — В суде был обед, поэтому мы час сидели и ждали в машине. После завели в суд, судья Сергей Шатило оформил мне 15 суток за 7 и 8 декабря, я все время молчал. Потом меня повезли назад в Советское РУВД. Там меня завели в подвал, где товарищ полковник прочитал мне лекцию о том, что 7 и 8 декабря демонстранты нарушали закон. Призвал не нарушать закон 20-го, потому что будут елки, будут дети. После этого мне сказали, мол, идите домой. Я уточнил, а что с 15 сутками. Ответили: “Ничего не знаем”. Вывели на крыльцо и отпустили. Это было примерно в 16:30».

Тот факт, что его осудили на административный арест, но отпустили, фактически дав возможность участвовать в анонсированной акции протеста, Северинец прокомментировал так: «Тут одно из двух. Либо власти заинтересованы в акции 20 декабря, либо они готовят какие-то провокации. А может быть, и то, и другое».

Утром 18 декабря в Минске также был задержан координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Он успел сообщить, что его везут в какое-то РУВД, но не знал, куда именно. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.