Глеб Отчик возглавил Союз художников

Нового председателя объединения избрали на 23-ем съезде Белорусского союза художников, который состоялся 17 декабря в столичном Дворце искусства.

С 2013 года главой союза был художник Рыгор Ситница. Из пятерых претендентов на должность председателя избран Глеб Отчик (154 голоса из 307). До этого он был первым заместителем председателя объединения, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Отчик родился в Гомеле. В 2001 году окончил Гимназию-колледж искусств им. Ахремчика. В 2007-м — Белорусскую государственную академию искусств по специальности «монументально-декоративное искусство». Его причисляют в авторам «новой волны» белорусского изобразительного искусства. Молодой художник, например, создал серию натюрмортов, написанных майонезом.