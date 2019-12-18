Пункт пропуска «Урбаны» временно закроют 24 декабря

Указаннный пункт пропуска на белорусско-латвийской границе закроют на несколько часов.

С полуночи до 6 часов утра 24 декабря в пункте пропуска «Урбаны» (сопредельный латвийский «Силене») будут проводить работы по настройке телекоммуникационного оборудования и тестировать функционал автоматической телефонной станции, сообщили в Госпогранкомитете.

Лицам, желающим пересечь белорусско-латвийскую границу в этот период, рекомендуется выбрать ближайший пункт пропуска «Григоровщина» (сопредельный латвийский «Патерниеки»).