В Минске задержали подозреваемого в убийстве

Утром 18 декабря в милицию обратилась женщина и сообщила, что на автозаправке по улице Короткевича увидела схожего по приметам с разыскиваемым.

В ходе отработки территории Октябрьского района столицы правоохранители задержали мужчину в переходе станции метро «Институт культуры» и доставили в Октябрьское РУВД, сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанным оказался неработающий минчанин 1984 года рождения, ранее судимый за хулиганства и убийство с особой жестокостью.