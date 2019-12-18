В Минске задержали подозреваемого в убийстве

/ Происшествия
Просмотров: 834

Утром 18 декабря в милицию обратилась женщина и сообщила, что на автозаправке по улице Короткевича увидела схожего по приметам с разыскиваемым.

В ходе отработки территории Октябрьского района столицы правоохранители задержали мужчину в переходе станции метро «Институт культуры» и доставили в Октябрьское РУВД, сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанным оказался неработающий минчанин 1984 года рождения, ранее судимый за хулиганства и убийство с особой жестокостью.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство розыск Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение