Белорусские таможенники не пропустили более ста тонн продуктов из России

Запрещенные к ввозу на территорию республики продукты не имели документы, подтверждающие их безопасность.

По сообщению ГТК, «Рено» и «Вольво» везли из Петербурга в Минск две тысячи коробок с эквадорскими бананами. Однако у перевозчиков не было сертификатов, подтверждающие происхождение товара и его безопасность для потребителя. Таможенники их развернули.

Такая же учесть ожидала подъехавших позже водителей, перевозивших зерновые и злаковые культуры, рыбную и кондитерскую продукцию и даже древесину без фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. Все эти товары были изготовлены в России. А продать их планировали в Беларуси.