Суд закрыл дело против газеты «Вечерний Могилев»

Спорные материалы газеты после повторной экспертизы не признали экстремистскими.

На заседании 18 декабря сотрудники областного управления Комитета судебных экспертиз заявили, что в спорных публикациях «Вечернего Могилева» нет высказываний побудительного характера, призывающих к насильственным действиям. Этим заключением при вынесении решения и руководствовался судья Александр Бушкевич, сообщает svaboda.org .

Провести повторную экспертизу потребовал юрисконсульт «Вечернего Могилева», который защищал интересы издания в суде, Станислав Левченко.

Он был не согласен с результатами первой, которую провела Республиканская экспертная комиссия по информационной продукции и сделала вывод о признаках экстремизма в публикациях. Свое требование Левченко мотивировал сомнениями в их «правдивости и объективности». Он также говорил, что комиссия Мининформа работала на общественных началах, поэтому доверия к ней нет.

Газету «Вечерний Могилев» уже не первый год обвиняют в оскорбительных публикациях. По оценкам инициативы «Журналисты за толерантность», газета в 2015 и 2016 годах своими материалами возглавила топ публикаций с языком вражды в белорусских СМИ.