Беларусь проголосовала против резолюции о защите прав человека в Крыму

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Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму, сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.


Беларусь не поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма

В документе содержится «призыв к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, осуждение задержания активистов, требование освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию»

В поддержку резолюции проголосовали 65 стран (США, Канада, Япония, Израиль, Грузия и др.), против — 23 (Беларусь, Россия, Китай, Сербия, Казахстан и др.), воздержались — 83.
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Тэги: Генассамблея ООН Беларусь-Украина Беларусь-Россия аннексия Крыма

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