Палата представителей конгресса США объявила импичмент Дональду Трампу

Палата представителей конгресса США на своем вечернем заседании 18 декабря объявила импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу.

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Чтобы решение прошло, за обвинение должны были выступить 216 законодателей.

Постатейное голосование:

злоупотребление властью (за — 230; против — 197);

воспрепятствование правосудию (за — 229; против — 198).

Это третий случай в истории Соединенных Штатов: в 1868 году Эндрю Джонсон, а в 1998 году Билл Клинтон получили от Палаты представителей импичмент. Впрочем, оба в итоге сохранили место в Белом доме.

Теперь, согласно Конституции США, судьбу главы государства будет решать верхняя палата парламента — Сенат, в котором, в отличие от Палаты представителей, большинство имеют республиканцы.

Процессом будет руководить глава Верховного суда США Джон Робертс. За импичмент должны проголосовать две трети сенаторов, т.е. не менее 67 (сейчас у демократов есть только 47 голосов, против 53 у республиканцев).

Вероятнее всего, Сенат начнет слушания в январе. Продолжительность процесса не регламентирована. Если сторонники импичмента в Сенате не получат необходимого большинства голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост.

Если Сенат поддержит импичмент, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс, напоминает «ГА» .

Ранее Трамп заявлял, что «фарс с импичментом — величайшая авантюра в истории американской политики». Как написал он в своем микроблоге, «СМИ фейковых новостей и их партнер, Демократическая партия, работают сверхурочно, пытаясь как можно больше осложнить жизнь Республиканской партии».