На Гродненщине загорелись два дачных дома

Пожары произошли утром 18 декабря в Мостах и Слонимском районе.

Первый инцидент, по данным МЧС, случился на улице Рудавской. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество. Причину возгорания пока не установили.

Аналогичный случай произошел в деревне Исаевичи. В результате уничтожена кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. Предварительно, пожар возник из-за конструктивного недостатока теплогенерирующего устройства.

В этот день пожар также произошел в девятиэтажном жилом доме в Боровлянах.