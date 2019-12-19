На Гродненщине загорелись два дачных дома

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Пожары произошли утром 18 декабря в Мостах и Слонимском районе.

Первый инцидент, по данным МЧС, случился на улице Рудавской. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество. Причину возгорания пока не установили.

Аналогичный случай произошел в деревне Исаевичи. В результате уничтожена кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждены стены. Предварительно, пожар возник из-за конструктивного недостатока теплогенерирующего устройства.

В этот день пожар также произошел в девятиэтажном жилом доме в Боровлянах.
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Тэги: пожар дача Город: Мосты

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