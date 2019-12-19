Фотофакт. Новый украинский поезд прошел испытания
Дизель-поезд ДПКр-3 рекомендован к эксплуатации. Теперь Крюковский вагоностроительный завод выпустит пробную партию из шести поездов.
Пресс-служба завода сообщила, что такое решение приняла межведомственная комиссия во главе с исполняющим обязанности директора по инженерно-техническому обеспечению Укрзализныци Сергеем Мямлиным.
«По комфортности, функциональным возможностям, мягкости движения и безопасности поезд не уступает аналогам известных западных компаний и, по мнению ведущих специалистов, представителей науки и железнодорожников, понравится пассажирам», — говорится в сообщении.
|Региональный дизель-поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов. В поезде предусмотрено 170 мест для пассажиров. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм, оборудованы они индивидуальными розетками с USB-разъемом. В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2.