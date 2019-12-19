Фотофакт. Новый украинский поезд прошел испытания

Дизель-поезд ДПКр-3 рекомендован к эксплуатации. Теперь Крюковский вагоностроительный завод выпустит пробную партию из шести поездов.

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Пресс-служба завода сообщила, что такое решение приняла межведомственная комиссия во главе с исполняющим обязанности директора по инженерно-техническому обеспечению Укрзализныци Сергеем Мямлиным.

«По комфортности, функциональным возможностям, мягкости движения и безопасности поезд не уступает аналогам известных западных компаний и, по мнению ведущих специалистов, представителей науки и железнодорожников, понравится пассажирам», — говорится в сообщении.