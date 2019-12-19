Фотофакт. Новый украинский поезд прошел испытания

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Дизель-поезд ДПКр-3 рекомендован к эксплуатации. Теперь Крюковский вагоностроительный завод выпустит пробную партию из шести поездов.

Фото: kvsz.com

Пресс-служба завода сообщила, что такое решение приняла межведомственная комиссия во главе с исполняющим обязанности директора по инженерно-техническому обеспечению Укрзализныци Сергеем Мямлиным.

«По комфортности, функциональным возможностям, мягкости движения и безопасности поезд не уступает аналогам известных западных компаний и, по мнению ведущих специалистов, представителей науки и железнодорожников, понравится пассажирам», — говорится в сообщении.

Региональный дизель-поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов. В поезде предусмотрено 170 мест для пассажиров. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм, оборудованы они индивидуальными розетками с USB-разъемом. В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2.

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Тэги: дизель-поезд ДПКр-3 Укрзализныця

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