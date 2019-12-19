Производство промышленной продукции в Минске снижается деcятый месяц подряд

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В январе—ноябре 2019 года промышленное производство в Минске в текущих ценах составило 15 млрд 700,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1,3% меньше показателя такого же периода 2018 года.

В текущем году промпроизводство в Минске выросло лишь в январе — на 0,4% к первому месяцу 2018 года, а затем началось падение: в январе—феврале промышленное производство снизилось на 0,2%, январе—марте — на 2,2%, январе—апреле — на 2,3%, январе—мае — на 4,3%, январе—июне — на 3,9%, январе—июле — на 2,9%, январе—августе — на 2,5%, январе—сентябре — на 2%, январе — октябре — на 1,8%, сообщило главное статистическое управление столицы.

В горнодобывающей промышленности в январе—ноябре 2019 года производство выросло на 1,2%, в обрабатывающей — снизилось на 1,7%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — снизилось на 0,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — выросло на 3,5%.

По итогам 2018 года рост столичного промпроизводства составил 5,8%.

Промышленные предприятия погрязли в долгах

Снижение промышленного производства в столице связано с более жесткой конкуренцией на внешних рынках, заявил в июле на пресс-конференции председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович.

Как сообщил чиновник, в начале года была проведена защита бизнес-планов крупнейших промышленных предприятий. «Позиции были согласованы с министерствами и ведомствами, и эти планы не совсем исполняются, что накладывает отпечаток на выполнение показателя по ВРП. Снижены темпы роста по таким товарным позициям, как тракторы, грузовые автомобили, самосвалы, прицепы и полуприцепы, погрузчики. Это основные товарные позиции, удельный вес которых составляет 75%», — заметил он.

«Мы знаем о проблемах на внешних рынках — достаточно сложная ситуация, увеличивается конкуренция других государств и предприятий, борьба за рынки более жесткая и находится на высоком уровне. Предприятия могут побеждать только со своей высокотехнологичной и высококачественной продукцией», — пояснил председатель комитета.

По его мнению, необходимо усиливать работу маркетинговых служб предприятий, улучшать качественные характеристики, снижать себестоимость.
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Тэги: промышленность конкуренция белорусский экспорт Персона: Владимир Наумович

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