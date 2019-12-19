Правительство утвердило обновленный график переноса рабочих дней в новогодние праздники

Правительство утвердило обновленный график переноса рабочих дней в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба Совмина, на основании указа президента от 17 декабря № 464 постановлением правительства от 18 декабря № 872 в 2020 году предусматривается перенос рабочего дня с 6 января (понедельник) на 4 января (суббота) вместо ранее запланированного на этот день переноса рабочего дня 2 января.

Утвержденный в октябре Совмином график переноса рабочих дней в 2020 году предполагал перенос рабочего дня с четверга, 2 января, на субботу, 4 января, а с понедельника, 6 января, — на субботу, 11 января.

Однако Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки).

В связи с этим соответствующие изменения внесены в постановление Совета министров от 9 октября 2019 года № 688 «О переносе рабочих дней в 2020 году».