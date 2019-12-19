В США утвердили помощь Украине в размере почти 700 млн долларов

Палата представителей США утвердила бюджетное ассигнование безопасности и внешней помощи Украине в 2020 году в размере 698 млн.

Об этом говорится на сайте конгрессвумен Марси Каптур.

«Эта поддержка для Украины важна как никогда. Сделав этот шаг, мы в Конгрессе ожидаем, что эта жизненно важная помощь поможет этой окруженной стране в ее борьбе по отражению российской агрессии», — заявила конгресвумен.

Она подчеркнула, что украинские мужчины и женщины продолжают бороться за суверенитет своей страны и восточный фланг Европы от России.

Напомним, 19 ноября группа сенаторов от Демократической партии обратилась в Министерство обороны США с требованием отчитаться о предоставлении Украине военной помощи.