Минэнерго рассчитывает на экспорт электроэнергии по итогам 2019 года в объеме 2,2 млрд киловатт-часов

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Он подчеркнул, что вся используемая в стране электроэнергия производится на собственных генерирующих мощностях. По затратам на производство киловатт-часа электричества Беларусь «находится на передовых позициях — самая передовая на постсоветском пространстве». Замминистра также напомнил, что благодаря модернизации генерирующих мощностей страна полностью отказались от импорта электроэнергии.

Согласно данным Национального статистического комитета, за январь—октябрь 2019 года Беларусь поставила в соседние государства 1 млрд 841,319 млн киловатт-часов электроэнергии на 96 млн 484,5 тыс. долларов. Так, в октябре в Литву было экспортировано 115,519 млн кВт·ч электроэнергии на 5 млн 918,1 тыс. долларов, в Украину — 215,433 млн кВт·ч на 11 млн 733,9 тыс. долларов.

В 2018 году Беларусь поставила за рубеж 1 млрд 40,049 млн кВт·ч на 54 млн 629,6 тыс. долларов. Таким образом, за 10 месяцев 2019 года показатель экспорта за весь 2018-й превышен на 77,04%, по выручке — на 76,62%.

Вместе с тем, согласно статданным, в октябре в Беларусь поступило из России 2,479 млн кВт·ч электроэнергии на 110,4 тыс. долларов, из Украины — 141 тыс. кВт·ч на 8 тыс. долларов. Всего с начала года Беларусь получила из-за рубежа 22,596 млн киловатт-часов электричества на 995,7 тыс. долларов, в том числе из Украины — 235 тыс. кВт·ч, из России — 22,361 млн кВт·ч. Фактический импорт сложился из-за режима аварийного перетока электроэнергии между сетями, целенаправленно Беларусь электричество не импортировала.

Установленная мощность объединенной энергосистемы страны на 1 января составляла 10.068,68 МВт. На энергоисточники в ведении государственного производственного объединения «Белэнерго» приходилось 88,8% мощности всей отечественной энергосистемы — 8938,34 МВт. Мощность действующих в стране 42 тепловых электростанций составляла 8841,08 МВт, а 25 гидроэлектростанций и Новогрудского ветроэлектрического парка — 88,26 и 9 МВт соответственно. Мощность блок-станций — генерирующих установок вне ведения государственного оператора — 1130,34 МВт.

За прошлый год в стране было сгенерировано 38,79 млрд киловатт-часов электроэнергии.