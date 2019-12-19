Генпрокуратура раскритиковала работу судебных исполнителей

На совещании под председательством генерального прокурора Александра Конюка обсудили результаты проверки соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Фото: отдел информации Генеральной прокуратуры

В совещании приняли участие руководители министерств, комитетов, а также на заседание были приглашены заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс и председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает агентство «Минск-Новости» .

По словам заместителя генпрокурора Алексея Стука, функционирование единой системы органов принудительного исполнения в целом позволяет выполнять поставленные перед ней задачи, однако деятельность ее еще далека от совершенства.

Так, в ходе прокурорских проверок выявлены факты незаконного возбуждения исполнительных производств при наличии информации о погашении задолженности. Иногда сотрудники ОПИ нарушали порядок предоставления должникам срока для добровольного ее погашения, а меры по принудительному исполнению не всегда были исчерпывающими и своевременными.

Не в полной мере соблюдались требования законодательства при приостановлении, прекращении и окончании исполнительных производств. Например, судебные исполнители принимали решения о прекращении производств без выяснения вопросов правопреемства, оканчивали их без проверки имущественного положения должников и получения от нанимателей подтверждений о принятии исполнительных документов к реализации.

Ряд недостатков в работе ОПИ связан с несоблюдением сроков для рассмотрения процессуальных жалоб, отдельные обращения и вовсе остались нерассмотренными. В ответах заявителям не всегда разъяснялось их право на обжалование принятых решений.

Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м количество поступивших на рассмотрение в ОПИ жалоб возросло с 3710 до 5836. Около 40% впоследствии были удовлетворены.

Кроме того, в рамках надзора за ОПИ прокуроры установили упущения в работе иных участников исполнительного производства — налоговых и финансовых органов, ОВД, ОЧС, подразделений исполкомов, инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые выступают взыскателями.

Среди основных недостатков названы бездействие, несвоевременность предъявления к исполнению документов, отсутствие контроля за их реализацией, пассивность в вопросах обжалования незаконных решений. Не всегда своевременно обращались к исполнению вступившие в законную силу приговоры, определения, постановления судов.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры провели 397 проверок, по результатам которых внесли 353 представления об устранении нарушений законодательства, вынесли 177 предписаний, 552 протеста. Дисциплинарным взысканиям подвергнуты 277 виновных лиц, к 325 применены меры материального воздействия.