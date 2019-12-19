ФК БАТЭ не продлил контракт с главным тренером Алексеем Багой

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Специалист работал с клубом с 2011 года сначала в качестве ассистента Виктора Гончаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба, а затем в июне 2018 года сменил последнего на посту главного тренера.

Источник: ФК БАТЭ

Вторая половина сезона 2018 года под руководством Баги прошла успешно: клуб завоевал чемпионский титул в белорусском первенстве и получил путевку в 1/16 Лиги Европы, напомнила клубная пресс-служба.


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В 2019 году среди громких достижений БАТЭ под руководством Баги можно назвать победу над лондонским «Арсеналом» — 1:0, однако в дальнейшем команда стала сдавать позиции.

«Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан и, надеемся, станет правильным для обеих сторон», — подчеркнули в пресс-службе.
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Тэги: БАТЭ Персона: Алексей Бага

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