Лукашенко провел заседание Совета безопасности

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На нем обсуждались вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии, сообщает пресс-служба президента.

Фото: president.gov.by

По словам президента, в течение года под руководством Генерального штаба перерабатывался План обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки. Рассматривались новые формы и способы ведения военных действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. Работа проведена с учетом мнений не только силовых, но и остальных заинтересованных ведомств, отметил Лукашенко.

«Насколько все это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана?» — спросил Александр Лукашенко. Особое внимание он попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства.

Президент напомнил, что Вооруженные силы Беларуси перестраивались несколько раз в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире.

«Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации», — заявил Лукашенко.


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Касаясь военно-политической обстановки в мире, Лукашенко отметил, что главной тенденцией текущего момента стало накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира.

«Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: США, ЕС, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности — усилилась гонка вооружений. Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь», — заметил Лукашенко.

По его словам, под этим предлогом в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность. Российская Федерация также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности. «Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает», — констатировал он.

Он напомнил, что Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статут донора безопасности в регионе.
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Тэги: Совет безопасности план обороны Персона: Александр Лукашенко

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