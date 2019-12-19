Теплая зима. 18 декабря в Беларуси установлены новые температурные рекорды

Третий день подряд в Беларуси обновляются температурные рекорды.

18 декабря переписаны максимумы тепла на всех метеостанциях, за исключением Василевичей (Гомельская область), свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

Превышение прежних экстремумов составило от 0,3 до 3,4 градуса.

Теплее всего было в Дрогичине — 12,8 градуса выше нуля. Прежний рекорд дня составлял 11,5 градуса (зафиксирован в 1989 году в Бресте). До повторения абсолютного рекорда месяца за весь период метеонаблюдений не хватило 1,7 градуса (14,5 градуса 5 декабря 1961 года в Бресте).

В областных центрах максимальная температура составила: в Бресте — 12,2 градуса тепла, Гродно — 10,4 (прежний рекорд — 7,9 в 1989 году), Минске — 7,5 (5,4 в 1989 году), Витебске — 7,4 (5,2 в 2011 году), Гомеле — 6,8 (6,5 в 1989 году), Могилеве — 6 (5,2 в 1972 году).

Самый старый рекорд — 1932 года — перекрыт в Горках (5,3 против 4,7 градуса).