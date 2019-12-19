Теплая зима. 18 декабря в Беларуси установлены новые температурные рекорды
Третий день подряд в Беларуси обновляются температурные рекорды.
18 декабря переписаны максимумы тепла на всех метеостанциях, за исключением Василевичей (Гомельская область), свидетельствует проведенный
Превышение прежних экстремумов составило от 0,3 до 3,4 градуса.
Теплее всего было в Дрогичине — 12,8 градуса выше нуля. Прежний рекорд дня составлял 11,5 градуса (зафиксирован в 1989 году в Бресте). До повторения абсолютного рекорда месяца за весь период метеонаблюдений не хватило 1,7 градуса (14,5 градуса 5 декабря 1961 года в Бресте).
В областных центрах максимальная температура составила: в Бресте — 12,2 градуса тепла, Гродно — 10,4 (прежний рекорд — 7,9 в 1989 году), Минске — 7,5 (5,4 в 1989 году), Витебске — 7,4 (5,2 в 2011 году), Гомеле — 6,8 (6,5 в 1989 году), Могилеве — 6 (5,2 в 1972 году).
Самый старый рекорд — 1932 года — перекрыт в Горках (5,3 против 4,7 градуса).