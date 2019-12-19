Десятилетнего минчанина ищут с 18 декабря

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Александр Кушнер ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД.

Мальчик живет на улице Колесникова, 37. В среду 18 декабря около 16:00 он ушел из дома.

Его рост — 130 см. У него худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза, оттопыренные уши. На нем были зеленая куртка без капюшона, темно-синие спортивные штаны, коричневые ботинки.

Милиция просит граждан помочь с информацией о том, где находится мальчик. Сообщать информацию можно по телефонам: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67, 102.
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Тэги: поиск пропавшего пропал мальчик пропал ребенок Персона: Александр Кушнер Город: Минск

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