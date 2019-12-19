Пять автомобилей попали в ДТП в центре Гродно

Крупное ДТП, ставшее причиной серьезной пробки, случилось утром 19 декабря в центре Гродно.

Около восьми часов утра на улице Поповича столкнулись сразу пять автомобилей — три «Фольксвагена» и два «Рено».

Как рассказал сотрудникам ГАИ водитель одного из пострадавших автомобилей, транспортный поток двигался с небольшой скоростью. В какой-то момент мужчина услышал визг тормозов, а через мгновение в его машину сзади врезался другой автомобиль.

Из-за ДТП на одной из основных городских магистралей образовался затор.