Пять автомобилей попали в ДТП в центре Гродно

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Крупное ДТП, ставшее причиной серьезной пробки, случилось утром 19 декабря в центре Гродно.

Около восьми часов утра на улице Поповича столкнулись сразу пять автомобилей — три «Фольксвагена» и два «Рено».

Как рассказал сотрудникам ГАИ водитель одного из пострадавших автомобилей, транспортный поток двигался с небольшой скоростью. В какой-то момент мужчина услышал визг тормозов, а через мгновение в его машину сзади врезался другой автомобиль.

Из-за ДТП на одной из основных городских магистралей образовался затор.

Причины произошедшего выясняют инспекторы Госавтоинспекции, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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Тэги: ДТП Город: Гродно

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