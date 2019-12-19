Видеофакт. ОМОН взял штурмом квартиру забаррикадировавшегося могилевчанина

Страдающий психическим заболеванием 67-летний мужчина не пускал сына в квартиру по переулку Гоголя и угрожал причинить телесные повреждения 68-летней матери, которая несколько лет прикована к постели.

По данным пресс-службы МВД, пенсионер вел себя агрессивно, к жене никого не пускал и угрожал сотрудникам милиции. Затем, вооружившись подручными металлическими предметами и инструментами, он забаррикадировался в комнате, где лежала супруга.

На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН. Во время переговоров пенсионер шел на контакт, но на просьбы впустить медиков для осмотра женщины отвечал отказом. Было принято решение о проведении спецоперации. Две боевые группы работали как в квартире, так и со стороны улицы.

Бойцы ОМОН обезвредили могилевчанина, задержали его и доставили в больницу.