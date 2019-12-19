Противника интеграции с Россией Евгения Афнагеля наказали 15 сутками ареста

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель получил 15 суток ареста «за акцию в защиту независимости», сообщил оппозиционный активист Павел Юхневич на своей странице в «Фейсбуке».

Ранее сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец сообщил БелаПАН, что в Центре изоляции правонарушителей на переулке Окрестина в Минске находятся координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский и лидер незарегистрированной организации «Молодой фронт» Денис Урбанович.

По словам Северинца, об аресте Винярского на 15 суток стало известно после того, как родные передали ему передачу в ЦИП.

В телефонном разговоре сотрудники ЦИП ему также подтвердили, что Урбанович находится у них. «Так как это ЦИП, значит, он там находится уже после суда. Но по телефону они не говорят, сколько суток ему дали. Думаю, что тоже 15. Завтра сестра Дениса приедет с передачей и узнает, сколько суток», — сказал Северинец.

Сам Северинец также получил 15 суток за участие в акциях протеста против интеграции с Россией — такое решение принял 18 декабря суд Советского района Минска. После суда его отвезли обратно в УВД Советского района. «Там меня завели в подвал, где товарищ полковник прочитал мне лекцию о том, что 7 и 8 декабря демонстранты нарушали закон, — сказал политик. — Призвал не нарушать закон 20-го, потому что будут елки, будут дети. После этого мне сказали, мол, идите домой. Я спросил, а что с 15 сутками. Ответили: "Ничего не знаем". Вывели на крыльцо и отпустили».

Тот факт, что его осудили на административный арест, но отпустили, фактически дав возможность участвовать в анонсированной акции протеста, Северинец прокомментировал так: «Здесь одно из двух. Либо власти заинтересованы в акции 20 декабря, либо они готовят какие-то провокации. А может быть, и то, и другое».