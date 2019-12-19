Новый психологический триллер начинают снимать в Минске

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Съемки «В поисках ангела» стартуют в столице 20 декабря, сообщили в пресс-службе «Беларусьфильма».

Работать кинематографисты будут в одном из павильонов студии. Режиссер картины — Игорь Четвериков, который в 2018 году выпустил фильм для подростков «Правила геймера». Сценарий к фильму «В поисках ангела» написал Валентин Залужный.

По словам генерального директора «Беларусьфильма» Владимира Карачевского, жанр картины можно охарактеризовать как психологический триллер и детектив.
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Тэги: Беларусьфильм триллер белорусское кино Персона: Игорь Четвериков Город: Минск

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