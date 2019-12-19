Биржа: доллар и евро снизились на торгах в четверг

Американская и европейская валюты сдали свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, 19 декабря.

Так, доллар упал на 0,0015 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,1047 белорусского рубля, а евро на 0,0036 пункта — 2,3413 белорусского рубля.

А вот российская валюта продолжила рост. Плюс в четверг составил 0,0026 пункта — 3,367 белорусского рубля за 100 российских.

Последние на этой неделе торги на БВФБ пройдут в пятницу, 20 декабря.