Около 7 млрд долларов: Путин рассказал о кредитовании Беларуси

Решение о создании Союзного государства Беларуси и России было правильным, заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря на пресс-конференции в Москве.

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«Русский, белорусский народы, по моему мнению, то же самое, что украинский и русский, это почти одно и то же в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Беларусью происходит такое сближение, я этому очень рад, — сказал Путин. — Есть здесь определенные достижения, особенно в социальной сфере. Но решения, которые были в свое время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своем большинстве — основополагающие решения — не реализованы. Просто там 90% не сделано по каждому из вопросов».

По его словам, много сделано уже в рамках Евразийского экономического союза. «В чем-то даже в сфере экономики интеграция в рамках ЕврАзЭС глубже, чем в рамках Союзного государства, — считает российский президент. — Именно поэтому мы и приняли решение с Александром Григорьевичем вернуться к этому и посмотреть, что же нужно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства».

Путин отметил, что в рамках ЕАЭС приняты соответствующие решения по энергоносителям — к 2024 году участники планируют создать общие рынки в области энергетики.

«А нефть мы тоже продаем беспошлинно. Это значительное упущение для российского бюджета, — заявил глава государства. — Да, мы занимаемся перенастройкой нашей налоговой системы в этой сфере. Мы постепенно увеличиваем налог на добычу полезных ископаемых и постепенно синхронно уменьшаем вывозные таможенные пошлины. В рамках этих процедур, действительно, у Беларуси начинает исчезать та премия, которую она получала в связи с отсутствием таможенных пошлин и последующего вывоза нефтепродуктов. Но это наша внутренняя политика. Это не связано с Беларусью совсем. Это связано с целым рядом обстоятельств, которые правительство Российской Федерации, Минфин, Минэнерго считают лучше для нас регулировать другим способом, имея в виду потери бюджета, связанные с деятельностью экономических операторов внутри страны».

Путин отметил, что в России понимают проблемы Беларуси в связи с этим. «Ведем диалог с нашими коллегами и будем это делать дальше, — сказал он. — Напоминаю, что мы по очень многим каналам поддерживаем наших белорусских друзей. Одних кредитов выдано, по-моему, на Беларусь около 7 млрд долларов. Где-то в таком ключе. И дальше будем продолжать это делать. Но это все должно делаться в ходе диалога, и мы к этому диалогу готовы».

Россия и дальше готова предоставлять свой рынок для реализации белорусской продукции, отметил Путин.

«Вы же знаете, что почти 90% всего экспорта сельхозпродукции из Беларуси приходится на российский рынок. И так далее, и так далее, — напомнил российский лидер. — На самом деле у нас очень спокойная, уравновешенная идет работа в этом направлении. Мы добиваемся уже согласования по некоторым пунктам. По каким-то еще не достигнуты договоренности. Будем работать дальше».