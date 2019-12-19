На пятницу объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

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Как сообщают синоптики, ночью и утром в пятницу, 20 декабря, в некоторых регионах Беларуси ожидается туман.

В этой связи объявлен желтый уровень опасности.

Спасатели в туман рекомендуется в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.